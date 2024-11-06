Сі Цзіньпін привітав Трампа з перемогою, - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами двох джерел, у середу 6 серпня Сі під час телефонної розмови привітав Трампа з перемогою на президентських виборах в Америці.

У той же час, коли журналісти запитали про дзвінок посольство Китаю у Вашингтоні, там заявили, що їм нема чого запропонувати (ймовірно, малося на увазі "нічого сказати").