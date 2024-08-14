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Гарріс випереджає Трампа майже у всіх ключових штатах: опитування

Фото: демократка Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Віце-президент США Камала Гарріс в більшості ключових штатів вже лідирує або зрівнялася з по голосах з колишнім президентом Дональдом Трампом. Наразі вона випереджає Трампа вже на відсоток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на THE HILL.

 

Нагадаємо, що минулого тижня стало відомо, що Гарріс випереджає Трампа в трьох ключових штатах.

До цього РБК-Україна писало, що демократка Гарріс випереджає республіканця Трампа на майбутніх виборах президента США з результатом 42% проти 37%.

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Сполучені Штати АмерикиКамала Гарріс