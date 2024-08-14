Гарріс випереджає Трампа майже у всіх ключових штатах: опитування

Нагадаємо, що минулого тижня стало відомо, що Гарріс випереджає Трампа в трьох ключових штатах.

До цього РБК-Україна писало, що демократка Гарріс випереджає республіканця Трампа на майбутніх виборах президента США з результатом 42% проти 37%.

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