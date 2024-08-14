Харрис опережает Трампа почти во всех ключевых штатах: опрос

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что Харрис опережает Трампа в трех ключевых штатах.

До этого РБК-Украина писала, что демократ Харрис опережает республиканца Трампа на предстоящих выборах президента США с результатом 42% против 37%.

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