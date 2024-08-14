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Харрис опережает Трампа почти во всех ключевых штатах: опрос

Украина, Среда 14 августа 2024 18:18
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Харрис опережает Трампа почти во всех ключевых штатах: опрос Фото: демократка Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вице-президент США Камала Харрис в большинстве ключевых штатов уже лидирует или сравнялась по голосам с бывшим президентом Дональдом Трампом. Пока она опережает Трампа уже на процент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на THE HILL.

Харрис опережает Трампа в частности в таких штатах, как Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

В семи штатах, где состоятся выборы, она имеет 48% поддержки, Трамп - 47%, а 5% респондентов заявили, что не определились или не будут голосовать.

Согласно опросу, Харрис сейчас немного опережает Трампа в пяти штатах, где состоятся выборы, и имеет равный с ним рейтинг в Джорджии. Единственное преимущество Трампа - в штате Невада, но Харрис сократила его отрыв на 6 пунктов с момента проведения последнего опроса в мае.

Опрос был проведен среди 2 867 потенциальных избирателей в семи штатах с 26 июля по 2 августа и имеет погрешность плюс-минус 1,83 процентных пункта.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что Харрис опережает Трампа в трех ключевых штатах.

До этого РБК-Украина писала, что демократ Харрис опережает республиканца Трампа на предстоящих выборах президента США с результатом 42% против 37%.

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Соединенные Штаты Америки Камала Харрис
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