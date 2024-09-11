Гарріс підтримує завершення війни Ізраїлю з ХАМАС на засадах "двох держав"

"За цим принципом, має бути безпека для ізраїльського народу, і рівною мірою для палестинців", - сказала Гарріс, наголосивши, що Ізраїль має право на самооборону.

Вона також додала, що завжди буде надавати допомогу Ізраїлю, щоб він міг оборонятися, зокрема, проти Ірану. Однак, за її словами, "війна у Газі має закінчитися".