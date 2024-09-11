Харрис поддерживает завершение войны Израиля с ХАМАС на принципах "двух государств"

"По этому принципу, должна быть безопасность для израильского народа, и в равной степени для палестинцев", - сказала Харрис, подчеркнув, что Израиль имеет право на самооборону.

Она также добавила, что всегда будет оказывать помощь Израилю, чтобы он мог обороняться, в частности, против Ирана. Однако, по ее словам, "война в Газе должна закончиться".