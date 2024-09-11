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Харрис поддерживает завершение войны Израиля с ХАМАС на принципах "двух государств"

Фото: кандидат в президенты от демократов Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выступает за решение конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС на основе принципа "двух государств".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию дебатов в США.

"По этому принципу, должна быть безопасность для израильского народа, и в равной степени для палестинцев", - сказала Харрис, подчеркнув, что Израиль имеет право на самооборону.

Она также добавила, что всегда будет оказывать помощь Израилю, чтобы он мог обороняться, в частности, против Ирана. Однако, по ее словам, "война в Газе должна закончиться".

В ночь на 11 сентября по киевскому времени, в США состоялись теледебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Политолог Олег Саакян оценил шансы Харрис выиграть дискуссию у Трампа.

Принцип "двух государств" в Секторе Газа

Палестина - независимое и частично признанное в мире государство. Ее независимость признали 138 из 193 государств - членов ООН.

На сегодняшний день территория Палестины разделена на Западный берег реки Иордан и Сектор Газа.

Генассамблея ООН проголосовала за создание на палестинских территориях двух государств - арабского и еврейского.

28 мая 2024 года Испания, Норвегия и Ирландия официально признали палестинское государство. Вскоре к Испании присоединились Ирландия и Норвегия,

Впоследствии Палестину также признала Словения.

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ПалестинаКамала Харрис