Харрис обходит Трампа в четырех "шатких" штатах, - соцопрос
Кандидат в президенты США Камала Харрис опережает своего оппонента Дональда Трампа по уровню поддержки в так называемых "шатких" штатах. У нее преимущество в четырех из семи штатах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Times/YouGov.
Опрос проводился с 25 по 31 октября 2024 года в семи "шатких" штатах - Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.
Опросы показывают, что среди избирателей вице-президент Камала Харрис лидирует с небольшим отрывом в Висконсине (49% против 45%), Пенсильвании (49% против 46%), Мичигане (48% против 45%) и Неваде (48% против 47%).
Трамп едва лидирует в Северной Каролине (49% против 48% Харрис) и Джорджии (48% против 47%).
В Аризоне оба кандидата имеют одинаковый уровень поддержки - 48%.
По сравнению с началом сентября поддержка Харрис выросла на три процентных пункта в Аризоне. В других "шатких" штатах доля тех, кто будет голосовать за Харрис или Трампа, выросла на один пункт или не изменилась совсем.
По данным опроса, Харрис лидирует среди женщин, а Трамп - среди мужчин.
"Если лидерство в этих штатах сохранится, а остальные штаты проголосуют так же, как в 2020 году, Камала Харрис с небольшим отрывом выигрывает голосование на выборах", - отмечают аналитики.
Что такое "шаткие" штаты и они почему важны во время голосования - в материале РБК-Украина.
Выборы президента США
Напомним, на следующей неделе, 5 ноября, пройдут выборы президента США. Борьба идет между республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис.
В нескольких штатах уже привели в готовность нацгвардию из-за возможных беспорядков на выборах. Накануне в этих штатах подожгли урны для голосования, сгорели сотни бюллетеней.
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