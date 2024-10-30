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У США двічі підпалили урни для голосування: сотні бюлетенів знищені

Портленд, Середа 30 жовтня 2024 09:38
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У США двічі підпалили урни для голосування: сотні бюлетенів знищені Фото: у двох штатах США підпалил урни для голосування (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У двох штатах США за менше ніж тиждень до виборів президента, підпалили урни для голосування. Згоріли сотні бюлетенів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Інциденти сталися на північному заході США у Портленді (штат Орегон) та Ванкувері (штат Вашингтон) у понеділок, 28 жовтня. У Портленді внаслідок пожежі не багато бюлетенів було знищено, але у Ванкувері згоріли сотні. Поліція ідентифікувала підозрілий автомобіль Volvo S-60 2001-2004 років біля пожежі в Портленді.

Вважається, що ці інциденти пов’язані з третім випадком, який стався 8 жовтня у Ванкувері. Тоді спробували підпалити виборчу скриньку.

The New York Times з посиланням на правоохоронні органи повідомила, що в обох містах були знайдені запалювальні пристрої з написами "Звільніть Газу". Слідчі шукають причетних до підпалів. Правоохоронці встановлюють, чи є підозрювані пропалестинськими активістами або провокаторами.

Видання CNN зв’язалось з поліцейським бюро Портленда, яке відмовилося коментувати повідомлення про надписи на пристроях, але зазначило, що їх відправили на судово-медичну експертизу, де їх дослідять на наявність "унікальних надписів і позначень".

За словами спостерігачів, урну для голосування в Портленді вже замінили, а правоохоронці у Малтномі та Ванкувері планують посилити патрулювання урн.

Вибори у США

У вівторок, 5 листопада, у США відбудуться вибори президента. Головними претендентами на пост президента є представник Республіканської партії Дональд Трамп та кандидатка від демократів Камала Гарріс.

За останнім опитуванням Reuters, Гарріс майже втратила перевагу над Трампом. У неї рівень підтримки 44% виборців, а у Трампа - 43%.

Більше про кандидатів у президенти США - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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