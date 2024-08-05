ua en ru
Пн, 05 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Харрис и Трамп сравняли шансы стать президентом США, - соцопрос

США, Понедельник 05 августа 2024 00:27
UA EN RU
Харрис и Трамп сравняли шансы стать президентом США, - соцопрос Фото: кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Про данным последнего соцопроса, кандидаты от демократов Камала Харрис и республиканцев Дональд Трамп имеют равные шансы выиграть президентские выборы в ключевых штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные социологического опроса CBS News/YouGov.

Так, за Харрис готовы отдать свои голоса 49%, а за Трампа - 47% избирателей. Независимого кандидата Роберта Кеннеди поддерживают 2%.

В т.н. "ключевых штатах", определяющих исход выборов, главные фавориты гонки на сегодняшний день имеют равные шансы на победу.

Согласно опросу, в Мичигане обоих кандидатов поддерживают по 48%, в Пенсильвании - по 50%, а в Аризоне - по 49%.

Трамп имеет несущественное преимущество в Висконсине (50% против 49% за Харрис), Джорджии (50% и 47%) и Северной Каролине (50% и 47%). Харрис несколько опережает Трампа в Неваде (50% против 48%).

Опрос проводился с 30 июля по 2 августа.

Президентские выборы в США

Очередные президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся 5 ноября 2024 года.

После снятия с гонки действующего президента Джо Байдена, 2 августа кандидатом от Демократической партии была избрана нынешний вице-президент Камала Харрис.

Предвыборный штаб Харрис отказался от участия в предложенных Трампом теледебатах на телеканале Fox News. В ответ Трамп посмеялся над своей конкуренткой.

Тем временем Харрис запустила кампанию по привлечению избирателей, которые отказались поддерживать Трампа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп
NEWS
F-16 уже в Украине. Какое вооружение "засветили" на украинских истребителях
F-16 уже в Украине. Какое вооружение "засветили" на украинских истребителях
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке