Гарріс і Трамп ледь не перетнулися в Північній Кароліні напередодні виборів

Кандидат у президенти США Камала Харріс зустріла незвичайне видовище після прибуття до штату Північна Кароліна у суботу. В аеропорту стояв червоно-біло-синій літак її суперника Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише агентство, коли Харріс спускалася з борту президентського літака Ait Force Two в аеропорту Шарлотт, неподалік на злітній смузі був припаркований особистий Boeing 757 Трамп. Чи був республіканець на борту авіаційного транспорту, неясно.

Близьке зіткнення стало яскравою ілюстрацією того, як два кандидати зосередили свою увагу на кількох штатах напередодні виборів, де вони або виграють, або програють.

Це був четвертий день поспіль, коли кандидати вели агітацію в тому самому штаті. Reuters наголосило, що лише сім штатів, включаючи Північну Кароліну, є по-справжньому конкурентоспроможними.

Так, Харріс прибула на мітинг до Шарлотта, найбільшого міста штату, у той час як Трамп кількома годинами раніше проводив передвиборчу кампанію в передмісті Гастонії.

Axios додало, що оскільки до виборів залишалося три дні, Трамп та Харріс у своїх виступах дотримувалися звичних тем.

Зокрема кандидат від республіканців заявив, що у разі свого обрання депортує мільйони іммігрантів. Також він попередив, що якщо переможе Харріс, то "кожне місто в Америці припиниться до брудного та небезпечного табору біженців".

У свою чергу під час передвиборної кампанії в Атланті демократка заявила, що Трамп зловживатиме своєю владою, якщо повернеться до Білого дому.

"Ця людина стає все більш нестабільною, одержимою помстою, що з'їдається образами, і вона прагне безконтрольної влади", - сказала Харріс.