Харрис и Трамп едва не пересеклись в Северной Каролине накануне выборов

Кандидат в президенты США Камала Харрис встретила необычное зрелище по прибытию в штат Северная Каролина в субботу. В аэропорту стоял красно-бело-синий самолет ее соперника Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет агентство, когда Харрис спускалась с борта президентского самолета Ait Force Two в аэропорту Шарлотт, неподалеку на взлетной полосе был припаркован личный Boeing 757 Трампа. Был ли республиканец на борту авиационного транспорта, неясно.

Близкое столкновение стало яркой иллюстрацией того, как два кандидата сосредоточили свое внимание на нескольких штатах накануне выборов, в которых они либо выиграют, либо проиграют.

Это был четвертый день подряд, когда кандидаты вели агитацию в одном и том же штате. Reuters подчеркнуло, что только семь штатов, включая Северную Каролину, являются по-настоящему конкурентоспособными.

Так, Харрис прибыла на митинг в Шарлотт, крупнейший город штата, в то время как Трамп несколькими часами ранее проводил предвыборную кампанию в пригороде Гастонии.

Axios добавило, что поскольку до выборов оставалось три дня, Трамп и Харрис в своих выступлениях придерживались привычных тем.

В частности, кандидат от республиканцев заявил, что в случае своего избрания депортирует миллионы иммигрантов. Также он предупредил, что если победит Харрис, то "каждый город в Америке прекратиться в грязный и опасный лагерь беженцев".

В свою очередь во время предвыборной кампании в Атланте демократка заявила, что Трамп злоупотребит своей властью, если вернется в Белый дом.

"Этот человек становится все более нестабильным, одержимым местью, снедаемым обидами, и он жаждет бесконтрольной власти", - сказала Харрис.