Фото: "ГарПок" допустил использование целевого "зеленого" кредита от ЕС не по назначению (pixabay.com)

ГП "Гарантированный покупатель" допускает, что 3 млрд грн средств "зеленых" еврооблигаций, которые компания удерживает на своих счетах, могут быть использованы не по целевому назначению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, обнародованное компанией.

"22 ноября Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу НАЭК "Энергоатом" по делу, где предметом иска является взыскание более 4 млрд грн. В случае принудительного исполнения указанного решения с "Гарантированного покупателя" могут быть списаны целевые средства, предназначенные для расчетов с производителями электрической энергии по "зеленому" тарифу", - говорится в сообщении.