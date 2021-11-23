"ГарПок" припустився використання цільового "зеленого" кредиту від ЄС не за призначенням
ДП "Гарантований покупець" припускає, що 3 млрд грн коштів "зелених" єврооблігацій, які компанія утримує на своїх рахунках, можуть бути використані не за цільовим призначенням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, оприлюднену компанією.
"22 листопада Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь НАЕК "Енергоатом" у справі, де предметом позову є стягнення понад 4 млрд грн. У разі примусового виконання зазначеного рішення з "Гарантованого покупця" можуть бути списані цільові засоби, призначені для розрахунків із виробниками електричної енергії по "зеленому" тарифу", - говориться в повідомленні.
Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.
15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - ДТЕК ВІЕ.
3 млрд грн "ГарПок" повернув на свої рахунки всупереч умовам кредитної угоди під державні гарантії.
ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.
Світові ринки відреагували падінням котирувань українських цінних паперів і підвищенням ризику дефолту країни на 20%.