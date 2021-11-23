Фото: "ГарПок" припустився використання цільового "зеленого" кредиту від ЄС не за призначенням (pixabay.com)

ДП "Гарантований покупець" припускає, що 3 млрд грн коштів "зелених" єврооблігацій, які компанія утримує на своїх рахунках, можуть бути використані не за цільовим призначенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, оприлюднену компанією.

"22 листопада Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь НАЕК "Енергоатом" у справі, де предметом позову є стягнення понад 4 млрд грн. У разі примусового виконання зазначеного рішення з "Гарантованого покупця" можуть бути списані цільові засоби, призначені для розрахунків із виробниками електричної енергії по "зеленому" тарифу", - говориться в повідомленні.