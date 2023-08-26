ua en ru
Сб, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Гарний хлопець". Байден оцінив тюремну фотографію Трампа

Субота 26 серпня 2023 09:47
UA EN RU
"Гарний хлопець". Байден оцінив тюремну фотографію Трампа Фото: Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висміяв тюремну фотографію ексголови Білого Дому Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Відповідаючи на питання журналістів щодо тюремної фотографії Дональда Трампа, Байден заявив: "Я бачив її по телевізору. Симпатичний хлопець".

Що цьому передувало?

Проти колишнього президента США відкрито кілька справ. Зокрема в квітні Велике журі визнало Дональда Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

Зокрема його звинувачують у 37 пунктах в справі про "секретні документи", які виявили в нього у маєтку. Через цю справу йому загрожує до 20 років в'язниці.

24 серпня Дональд Трамп прибув до в'язниці округу Фултон в Атланті, щоб здатися. Експрезиденту висунули більше десятка обвинувачень у зв’язку з його спробами скасувати результати виборів у Джорджії у 2020 році. Після цього його заарештували та помістили у в'язницю округу. Через деякий час Трампа було звільнено під заставу.

Тюремне фото Трампа

У в'язниці Дональду Трампу зробили фотографію та зареєстрували як ув’язненого. Таким чином він став першим президентом за всю історію США, у якого є тюремне фото.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Дональд Трамп
NEWS
Темпи прискоряться, а у ТЦК буде більше даних? Відповіді на питання про мобілізацію в Україні
Темпи прискоряться, а у ТЦК буде більше даних? Відповіді на питання про мобілізацію в Україні
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші