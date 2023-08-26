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"Хороший парень". Байден оценил тюремную фотографию Трампа

Суббота 26 августа 2023 09:47
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"Хороший парень". Байден оценил тюремную фотографию Трампа Фото: Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден высмеял тюремную фотографию эксглавы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Отвечая на вопрос журналистов относительно тюремной фотографии Дональда Трампа, Байден заявил: "Я видел ее по телевизору. Симпатичный парень".

Что этому предшествовало?

Против бывшего президента США возбуждено несколько дел. В частности, в апреле Большое жюри признало Дональда Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

В частности, его обвиняют в 37 пунктах по делу о "секретных документах", которые обнаружили у него в имении. Из-за этого дела ему грозит до 20 лет тюрьмы.

24 августа Дональд Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон в Атланте, чтобы сдаться. Экс-президенту предъявлено более десятка обвинений в связи с его попытками отменить результаты выборов в Джорджии в 2020 году. После этого его арестовали и поместили в тюрьму округа. Через некоторое время Трамп был освобожден под залог.

Тюремное фото Трампа

В тюрьме Дональду Трампу сделали фотографию и зарегистрировали как заключенного. Таким образом он стал первым президентом за всю историю США, у которого есть тюремное фото.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Дональд Трамп
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