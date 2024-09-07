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Гарник здобула "золото" Паралімпіади-2024 з дзюдо

Україна, Субота 07 вересня 2024 19:16
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Гарник здобула "золото" Паралімпіади-2024 з дзюдо Фото: паралімпійська чемпіона Анастасія Гарник (x.com/otd_oficial)
Автор: Каріна Левицька

Анастасія Гарник стала паралімпійською чемпіонкою Ігор у Парижі з дзюдо. У фіналі українська дзюдоїстка перемогла бразилійку Еріку Зоагу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України.

"Анастасія Гарник - паралімпійська чемпіонка у дзюдо на Іграх у Парижі!", - повідомили в ВР.

У вирішальному поєдинку українка здолала суперницю з Бразилії, Еріку Зоагу, і принесла Україні чергове золото.

Це вже четверта медаль для нашої збірної у дзюдо на Паралімпіаді-2024, і друга золота.

Нагадаємо, наприкінці літа в Парижі стартували цьогорічні Паралімпійські Ігри. Україна показує чудові результати протягом всього часу змагань.

До слова, раніше РБК-Україна підбили підсумки змагань 6 вересня на Паралімпійських іграх-2024.

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