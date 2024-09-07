Гарник здобула "золото" Паралімпіади-2024 з дзюдо
Анастасія Гарник стала паралімпійською чемпіонкою Ігор у Парижі з дзюдо. У фіналі українська дзюдоїстка перемогла бразилійку Еріку Зоагу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України.
"Анастасія Гарник - паралімпійська чемпіонка у дзюдо на Іграх у Парижі!", - повідомили в ВР.
У вирішальному поєдинку українка здолала суперницю з Бразилії, Еріку Зоагу, і принесла Україні чергове золото.
Це вже четверта медаль для нашої збірної у дзюдо на Паралімпіаді-2024, і друга золота.
Нагадаємо, наприкінці літа в Парижі стартували цьогорічні Паралімпійські Ігри. Україна показує чудові результати протягом всього часу змагань.
До слова, раніше РБК-Україна підбили підсумки змагань 6 вересня на Паралімпійських іграх-2024.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.