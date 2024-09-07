Гарник здобула "золото" Паралімпіади-2024 з дзюдо

Анастасія Гарник стала паралімпійською чемпіонкою Ігор у Парижі з дзюдо. У фіналі українська дзюдоїстка перемогла бразилійку Еріку Зоагу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України.

"Анастасія Гарник - паралімпійська чемпіонка у дзюдо на Іграх у Парижі!", - повідомили в ВР.



У вирішальному поєдинку українка здолала суперницю з Бразилії, Еріку Зоагу, і принесла Україні чергове золото.



Це вже четверта медаль для нашої збірної у дзюдо на Паралімпіаді-2024, і друга золота.

