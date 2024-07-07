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Гармата Саки та ювелірний постріл Ольмо: відео кандидатів УЄФА на гол 1/4 фіналу Євро-2024

Фото: Букайо Сака врятував Англію від вильоту з Євро-2024 (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив перелік претендентів на титул автора найкращого забитого м'яча в чвертьфіналі цьогорічного чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

До списку номінантів потрапили чотири футболісти. Позмагаються за приз вінгер збірної Англії Букайо Сака, іспанський хавбек Мікель Меріно, центрбек Нідерландів Стефан Де Врей та атакувальний півзахисник національної команди Іспанії Дані Ольмо.

Англієць отримав м'яч на рідному фланзі та хрестоматійно почав зміщуватися в центр. На куті штрафного майданчика Сака вирішив бити та за класною траєкторією відправив м'яч у дальній кут воріт. Снаряд від стійки влетів за спину Зоммера.

 

 

 

Меріно вирішив долю протистояння зі збірною Німеччини. За лічені хвилини до кінця овертайму він оформив переможний гол. Ольмо виконав навіс зі зони лівого інсайда, а Меріно в класному стрибку головою переправив м'яч за лінію воріт Нойєра.

 

 

 

Видовищний гол із другого поверху вдався і нідерландському оборонцю. Після розіграшу кутового Депай подав із правого флангу в район 11-метрової позначки, звідки Де Врей відправив м'яч у сітку. Суперники виконали роль статистів.

 

 

 

Ольмо став героєм протистояння з німцями ще й завдяки голу. Саме він відкрив рахунок на старті другого тайму. Ямал зробив передачу вздовж лінії штрафного майданчика, а партнер у дотик майстерно пробив низом прямісінько в кут воріт.

 

 

До слова, напередодні збірна Нідерландів дотиснула Туреччину в 1/4 фіналу Євро-2024.

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