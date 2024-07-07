Пушка Саки и ювелирный выстрел Ольмо: видео кандидатов УЕФА на гол 1/4 финала Евро-2024

В список номинантов попали четыре футболиста. Сразятся за приз вингер сборной Англии Букайо Сака, испанский хавбек Микель Мерино, центрбек Нидерландов Стефан Де Врей и атакующий полузащитник национальной команды Испании Дани Ольмо.

Англичанин получил мяч на родном фланге и хрестоматийно начал смещаться в центр. На углу штрафной Сака решил бить и за классной траекторией отправил мяч в дальний угол ворот. Снаряд от штанги влетел за спину Зоммера.

Мерино решил судьбу противостояния со сборной Германии. За считанные минуты до конца овертайма он оформил победный гол. Ольмо выполнил навес из зоны левого инсайда, а Мерино в классном прыжке головой переправил мяч за линию ворот Нойера.

Зрелищный гол со второго этажа удался и нидерландскому защитнику. После розыгрыша углового Депай подал с правого фланга в район 11-метровой отметки, откуда Де Врей отправил мяч в сетку. Соперники исполнили роль статистов.

Ольмо стал героем противостояния с немцами еще и благодаря голу. Именно он открыл счет на старте второго тайма. Ямал сделал передачу вдоль линии штрафной, а партнер в касание искусно пробил низом прямо в угол ворот.