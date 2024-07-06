Євро-2024: Нідерланди вирвали в збірної Туреччини путівку до півфіналу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат Європи-2024, 1/4 фіналу

Нідерланди – Туреччина – 2:1

Голи: Де Врей, 70, Мюлдюр, 76 (автогол) – Акайдин, 35

"Помаранчеві" захопили ініціативу в дебюті зустрічі. Уже на першій хвилині Депай небезпечно пробив над воротами. Проте, належного розвитку з контролю м'яча нідерландці не змогли організувати. Більшість атакувальних випадів команди Рональда Кумана завершувалися уважною грою оборонців.

Поступово збірна Туреччини відсунула гру подалі від власних воріт. Згодом "місячні зірки" осміліли та почали вантажити м'яч у зони поблизу володінь Вербрюггена. Ця зміна сценарію дозволила підопічним Вінченцо Монтелли відкрити рахунок – Гюлер подав стандарт на дальню стійку, де Акайдин головою переправив м'яч у сітку.

Ще до перерви та зі стартом другої половини Нідерланди перейшли в наступ. З'явилися і моменти. Ось Депай не встиг замкнути передачу Вегхорста в межах штрафного, а згодом він же завершив фланговий прорив ударом у руки воротарю. Між цими епізодами Гюлер зі штрафного поцілив у стійку.

Незабаром стався новий обмін змарнованими нагодами. Турок Їлдиз на добиванні не переграв голкіпера, а Гюнок парирував у ближньому куті складний удар від нідерландця Вегхорста. Та кутовий після цього моменту призвів до забитого м'яча. Депай розіграв стандарт зі Схаутеном і подав на 11 метрів, звідки Де Врей головою зрівняв рахунок.

"Помаранчеві" вирішили не збавляти обертів. Хлопці Кумана продовжили атакувати ворота турецької команди. І на 76-й хвилині збірна Нідерландів вийшла вперед. Схаутен прокинув праворуч на Дюмфріса, а той прострілив на дальню стійку, де Мюлдюр у боротьбі з Гакпо проштовхнув м'яч за лінію власних воріт.

Тепер Туреччина пішла атакувати великими силами. На 85-й хвилині "місячні зірки" впродовж однієї атаки змарнували дві нагоди зрівняти рахунок. Спершу постріл Челіка в порожні ворота перервав ван де Вен, а потім Актюркоглу на добиванні влучив у захисника. Тиск продовжився, але відігратися турки так і не зуміли. Отже, в півфіналі Нідерланди зустрінуться зі збірною Англії.