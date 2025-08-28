UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Гарантії безпеки для України: ЄС розглядає введення миротворців третьої країни, - Politico

Фото: ЄС обговорює миротворців у демілітаризованій зоні для України після війни (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Європейський Союз обговорює гарантії безпеки для України після завершення війни. Однією з ідей стало введення миротворчих військ нейтральної третьої країни для патрулювання демілітаризованої зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Сьогодні, 28 серпня, міністри ЄС прибудуть до Копенгагена з однією метою: чинити тиск на Росію за допомогою подвійного удару у вигляді санкцій і підтримки України.

Анонімний дипломат ЄС повідомив виданню, що метою цих зустрічей є посилення тиску на Росію, щоб показати Москві, що продовження війни не має сенсу.

Головними темами обговорення будуть гарантії безпеки України після війни – особливо зараз, коли, за повідомленнями, США готові надати підтримку в повітрі та розвідці та наступний пакет санкцій блоку проти Росії.

Відомо також, що міністри обміняються думками щодо гарантій, які офіційно обговорюються у форматі "коаліції бажаючих", до якої входять Британія та Україна.

Анонімне джерело видання зазначило, що переговори про контури післявоєнних гарантій, щоб зупинити Москву від повторного вторгнення в Україну, будуть домінувати в кулуарних бесідах на зустрічі.

За його даними, під час цих бесід, як очікується, будуть обговорюватися такі теми, як те, яка нейтральна третя країна могла б надати миротворчі війська для патрулювання майбутньої демілітаризованої зони.

Гарантії безпеки для України

Зауважимо, що сьогодні вранці стало також відомо, що Італія розглядає можливість надіслати в Україну групу саперів для розмінування деокупованих територій та акваторії морів.

Нагадаємо, що ще 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Тампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Головною темою обговорення стали саме гарантії безпеки для України.

Союзники розглянули можливість гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.

У ході переговорів президент Трамп підтвердив участь США у цих гарантіях, хоча й наголосив, що основне навантаження має лягти на європейських партнерів. Він також виключив відправку американських військових до України.

ЄвросоюзВійна Росії проти України