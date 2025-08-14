Гарантії безпеки мають бути частиною переговорів щодо України, - Рубіо

Рубіо заявив, що гарантії безпеки та територіальні поступки мають бути частина переговорів щодо України.

Він додав, що сподівається на швидкий прогрес у припиненні війни.

"Для досягнення миру, я думаю, ми всі визнаємо, що доведеться розмовляти про гарантії безпеки… Доведеться розмовляти про територіальні поступки та претензії, а також про те, за що вони б'ються", - зазначив держсекретар США.

Щодо перспектив припинення вогню, Рубіо сказав: "Подивимось, що буде можливо завтра. Подивимось, як пройдуть переговори. Ми налаштовані оптимістично".