RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Гарантии безопасности должны быть частью переговоров по Украине, - Рубио

Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Гарантии безопасности для Украины и территориальные уступки должны стать частью мирных переговоров с Россией.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Рубио заявил, что гарантии безопасности и территориальные уступки должны быть часть переговоров по Украине.

Он добавил, что надеется на быстрый прогресс в прекращении войны.

"Для достижения мира, я думаю, мы все признаем, что придется разговаривать о гарантиях безопасности... Придется разговаривать о территориальных уступках и претензиях, а также о том, за что они бьются", - отметил госсекретарь США.

Относительно перспектив прекращения огня, Рубио сказал: "Посмотрим, что будет возможно завтра. Посмотрим, как пройдут переговоры. Мы настроены оптимистично".

 

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, по словам министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, во время встречи на Аляске 15 августа президент США Дональд Трамп будет требовать от российского диктатора Владимира Путина прекратить огонь и обещает гарантии безопасности Украине совместно с другими партнерами.

Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Трамп считает, что НАТО не должно быть частью гарантий безопасности для Украины.

По информации СМИ, Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиМарко РубиоВстреча Трампа и ПутинаВойна в УкраинеГарантии безопасности