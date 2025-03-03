Гарантії безпеки є ключем до миру в Україні, - Зеленський

"Саме мир нам потрібен, а не вічна війна. І саме тому ми кажемо, що гарантії безпеки є ключем до цього", - сказав Зеленський.

Він поінформував, що найближчим часом в Європі будет сформульовано "наші сильні позиції". Мова йде про лінії, "яких маємо досягти" і, лінії, з "яких не можемо відступити". Після цього позиції будуть представлені партнерам в Сполучених Штатах.

Український лідер наголосив, що надійність, тривалість миру і правильна угода про закінчення війни - це "дійсно наш спільний пріоритет".

"І, звісно, я хочу зараз подякувати всім вам – усім в нашій рідній Україні, хто відчуває, як багато важить єдність і як змінюється історія, коли мільйони захищають гідність своєї країни. Наші воїни на фронті, усі наші люди - я пишаюся вами, я хочу всім вам подякувати. Дуже дякую вам." - резюмував президент.