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До угоди про завершення війни ще дуже далеко, - Зеленський

Понеділок 03 березня 2025 00:35
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До угоди про завершення війни ще дуже далеко, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до угоди про закінчення війни в Україні ще дуже далеко. За його словами, такі кроки ніхто ще не розпочав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спілкування глави української держави з журналістами у Лондоні.

"Ми сьогодні говоримо про перші кроки, і тому поки їх не буде на папері, я не хотів би про них дуже детально говорити. До угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав", - сказал президент.

Зеленский зазначив, що мир, "який ми будемо передбачати в майбутньому", повинен бути справедливим, чесним, і найголовніше - сталим.

"І він повинен бути дуже конкретним, з дуже конкретним гарантіями безпеки, і з дуже конкретними носіями цих гарантій безпеки, з конкретною відповідальністю за обсяги цієї допомоги, в якому сенсі вони будуть, якщо ми говоримо про ту чи іншу допомогу в морі, на суші і в небі. Я маю на увазі не допомогу, а присутність. Це частина гарантій безпеки", - пояснив глава держави.

Він додав, що "сьогодні ми не говоримо" про ті чи інші поступки, оскільки це буде неправильна розмова. Зеленський підкреслив, що "ми чуємо" сигнали від партнерів і США, але всі повинні розуміти, до Україна ніколи не визнає будь-які території окуповані Росією, як російські території.

"Для нас це буде тимчасова окупація. В залежності від підтримки України буде залежати впевненість нашого народу, тому ми так сьогодні і настроєні, що ці гарантії безпеки повинні бути такі, які повинні на 100% унеможливити можливість Росії прийти ще однією агресією", - додав український лідер.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон разом із британським прем'єр-міністром Кіром Стармером готує спільний план із досягнення миру в Україні. Зокрема, він передбачає перемир'я для України на один місяць, а саме: в повітрі, на морі та в енергетиці».

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Мирні переговори Війна в Україні
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