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Гарантии безопасности являются ключом к миру в Украине, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Украине нужен именно мир. Гарантии безопасности являются ключом к этому.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на новое видеообращение главы государства.

"Именно мир нам нужен, а не вечная война. И именно поэтому мы говорим, что гарантии безопасности являются ключом к этому", - сказал Зеленский.

Он проинформировал, что в ближайшее время в Европе будут сформулированы "наши сильные позиции". Речь идет о линиях, "которых должны достичь" и, линии, с "которых не можем отступить". После этого позиции будут представлены партнерам в Соединенных Штатах.

Украинский лидер подчеркнул, что надежность, продолжительность мира и правильное соглашение об окончании войны - это "действительно наш общий приоритет".

"И, конечно, я хочу сейчас поблагодарить всех вас - всех в нашей родной Украине, кто чувствует, как много значит единство и как меняется история, когда миллионы защищают достоинство своей страны. Наши воины на фронте, все наши люди - я горжусь вами, я хочу всех вас поблагодарить. Большое спасибо вам." - резюмировал президент.

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Владимир ЗеленскийВойна в Украине