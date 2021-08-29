UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Не могу гарантировать: Макрон о спасении афганцев, желающих бежать из страны

Автор: Сергей Пышкин

Эммануэль Макрон не может гарантировать успешность переговоров с "Талибаном" относительно того, чтобы афганцам, нуждающимся в защите от радикального движения, разрешили покинуть страну. Франция и другие страны планируют создать "безопасную зону" в аэропорту Кабула.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Во время обращения к афганцам Макрон пообещал поднять вопрос об эвакуации афганцев, нуждающихся в защите от "Талибана".

"Сможем ли мы это сделать? Я не могу вам этого гарантировать", - добавил президент.

По словам лидера Франции, Великобритания и Германия в Совете безопасности США планируют создать "безопасную зону" в аэропорту Кабула для продолжения эвакуации. Впрочем, переговоры с "Талибаном" не означают, что страна признает их правление.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияЭммануэль Макрон