Не можу гарантувати: Макрон про порятунок афганців, які бажають втекти з країни

Еммануель Макрон не може гарантувати успішність переговорів з "Талібаном" щодо того, аби афганцям, які потребують захисту від радикального руху, дозволили покинути країну. Франція та інші країни планують створити "безпечну зону" в аеропорту Кабула.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Під час звернення до афганців Макрон пообіцяв порушити питання щодо евакуації афганців, які потребують захисту від "Талібану".

"Чи зможемо ми це зробити? Я не можу вам цього гарантувати", - додав президент.

За словами лідера Франції, Великобританія й Німеччина в Раді безпеки США планують створити "безпечну зону" в аеропорту Кабула для продовження евакуації. Втім, переговори з “Талібаном” не означають, що країна визнає їх правління.