RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Не можу гарантувати: Макрон про порятунок афганців, які бажають втекти з країни

Автор: Сергій Пишкін

Еммануель Макрон не може гарантувати успішність переговорів з "Талібаном" щодо того, аби афганцям, які потребують захисту від радикального руху, дозволили покинути країну. Франція та інші країни планують створити "безпечну зону" в аеропорту Кабула.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час звернення до афганців Макрон пообіцяв порушити питання щодо евакуації афганців, які потребують захисту від "Талібану".

"Чи зможемо ми це зробити? Я не можу вам цього гарантувати", - додав президент.

За словами лідера Франції, Великобританія й Німеччина в Раді безпеки США планують створити "безпечну зону" в аеропорту Кабула для продовження евакуації. Втім, переговори з “Талібаном” не означають, що країна визнає їх правління.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяЕммануель Макрон