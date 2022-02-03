"Гарантии безопасности". Страны ЕС работают над единым ответом России

Страны-участницы Европейского союза работают над ответом России на требования о так называемых "гарантиях безопасности". Он будет отражать их общую позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Финляндию, Брюссель передаст ответ от всех стран ЕС.

"Мы работаем над координацией ответных действий… Мы едины в Европейском союзе, и поэтому ясно, что ответ будет отражать это единство", - заявила она.