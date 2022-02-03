"Гарантії безпеки". Країни ЄС працюють над єдиною відповіддю Росії

Країни-учасниці Європейського союзу працюють над відповіддю Росії на вимоги про так звані "гарантії безпеки". Вона буде відображати їх спільну позицію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.
Як заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Фінляндії, Брюссель передасть відповідь від усіх країн ЄС.
"Ми працюємо над координацією дій у відповідь... Ми єдині в Європейському союзі, і тому ясно, що відповідь буде відображати цю єдність", - заявила вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Росії направило запити щодо "гарантій безпеки" 57 країнам-членам ОБСЄ та НАТО. У них зачіпаються ті ж питання, які Росія піднімала в попередніх листах, зокрема, відмова від розширення НАТО, в тому числі за рахунок вступу України.
Напередодні представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Білий дім зацікавлений у продовженні діалогу з Росією щодо "гарантій безпеки". Обговорення йдуть з кінця 2021 року, але Москва висуває неприйнятні для Заходу умови.