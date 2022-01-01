"Гарантии безопасности" России противоречат порядку в Европе, - президент Финляндии

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что "гарантии безопасности" России противоречат порядку Европы. Призвал уважать суверенное равенство всех стран.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на новогоднюю речь президента Финляндии Саули Нииниста .
"Конфликт на границах Украины находится на грани углубления. Напряженность нарастает и в отношении европейской безопасности. Смена была быстрой. Еще прошлым летом, после поездки президента Байдена в Европу, главной причиной беспокойства был Китай", - отметил президент Финляндии.
По словам Ниинисте, ранее предполагалось, что США и Россия будут налаживать коммуникационные линии. Впрочем, недавние "гарантии безопасности" от Кремля начали беспокоить Европу, поскольку они противоречат порядку ее безопасности.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности очередных переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.
Также недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил Россию с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и заявил, что Альянс готов к переговорам с агрессором.