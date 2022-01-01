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"Гарантії безпеки" Росії суперечать порядку у Європі, - президент Фінляндії

Автор: Сергій Пишкін

Президент Фінляндії Саулі Нійністе вважає, що "гарантії безпеки" Росії суперечать порядку Європи. Закликав поважати суверенну рівність усіх країн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на новорічну промову президента Фінляндії Саулі Нійніста.

"Конфлікт на кордонах України перебуває на межі поглиблення. Напруженість наростає і щодо європейської безпеки. Зміна була швидкою. Ще минулого літа, після поїздки президента Байдена до Європи, головною причиною занепокоєння був Китай", - відзначив президент Фінляндії.

За словами Нійністе, раніше передбачалося, що США й Росія налагоджуватимуть комунікаційні лінії. Втім, нещодавні "гарантії безпеки" від Кремля почали непокоїти Європу, оскільки вони суперечать порядку її безпеки.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці чергових переговорів президентів США й Росії Джо Байдена та Володимира Путіна.

Також, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив Росію з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та заявив, що Альянс готовий до переговорів з агресором.

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