"Гарантії безпеки" Росії суперечать порядку у Європі, - президент Фінляндії

Президент Фінляндії Саулі Нійністе вважає, що "гарантії безпеки" Росії суперечать порядку Європи. Закликав поважати суверенну рівність усіх країн.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на новорічну промову президента Фінляндії Саулі Нійніста.
"Конфлікт на кордонах України перебуває на межі поглиблення. Напруженість наростає і щодо європейської безпеки. Зміна була швидкою. Ще минулого літа, після поїздки президента Байдена до Європи, головною причиною занепокоєння був Китай", - відзначив президент Фінляндії.
За словами Нійністе, раніше передбачалося, що США й Росія налагоджуватимуть комунікаційні лінії. Втім, нещодавні "гарантії безпеки" від Кремля почали непокоїти Європу, оскільки вони суперечать порядку її безпеки.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці чергових переговорів президентів США й Росії Джо Байдена та Володимира Путіна.
Також, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив Росію з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та заявив, що Альянс готовий до переговорів з агресором.