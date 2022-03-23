Гарантии безопасности для мира. Зеленский призвал Японию присоединиться к разработке новых инструментов

"Мы должны наработать новые гарантии безопасности, чтобы можно было действовать превентивно каждый раз когда возникает угроза для мира. Можно ли это сделать на базе существующих структур? После такой войны - точно нет. Нужно создавать новые инструменты, новые гарантии, которые будут работать превентивно и сильно против любой агрессии. Лидерство Японии может стать незаменимым в их разработке. Я предлагаю это вам, чтобы мир мог чувствовать снова уверенность в том, какой будет завтрашний день", - отметил Зеленский.

Отметим, в своем обращении глава государства заявил, что ООН, Совет безопасности нуждаются в реформировании, "чтобы действительно решать вопросы и действительно влиять, а не только обсуждать".

Также Зеленский призвал Токио взять лидерскую роль в объединении Азии, чтобы заставить Россию остановить вторжение. Он также попросил ужесточить санкции против России.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 28-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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