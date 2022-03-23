Гарантії безпеки для миру. Зеленський закликав Японію приєднатися до розробки нових інструментів

"Ми маємо напрацювати нові гарантії безпеки, щоб можна було діяти превентивно кожного разу коли виникає загроза для миру. Чи можна це зробити на базі існуючих структур? Після такої війни - точно ні. Потрібно створювати нові інструменти, нові гарантії, які будуть працювати превентивно і сильно проти будь-якої агресії. Лідерство Японії може стати незамінним у їхній розробці. Я пропоную це вам, щоб світ міг відчувати знову впевненість у тому, який буде завтрашній день", - зазначив Зеленський.

Зазначимо, у своєму зверненні глава держави заявив, що ООН, Рада безпеки потребують реформування, "щоб дійсно розв'язувати питання і дійсно впливати, а не лише обговорювати".

Також Зеленський закликав Токіо взяти лідерську роль в об'єднанні Азії, щоб змусити Росію зупинити вторгнення. Він також попросив посилити санкції проти Росії.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 28-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.