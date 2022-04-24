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Гарантії безпеки та евакуація з Маріуполя: Зеленський провів переговори з Ердоганом

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Київ, Неділя 24 квітня 2022 14:53
Гарантії безпеки та евакуація з Маріуполя: Зеленський провів переговори з Ердоганом Фото: Реджеп Ердоган і Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили евакуацію з Маріуполя та можливі гарантії безпеки з боку Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Повідомляється, що сторони обговорили ситуацію в Україні та переговорний процес. Зокрема, Ердоган заявив про необхідність евакуації поранених і мирних жителів Маріуполя.

Крім того, він висловив готовність надавати всебічне сприяння в переговорному процесі між Україною і Росією.

"Президент Ердоган заявив, що він також позитивно розглядає питання про те, щоб стати гарантом безпеки для України", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в найближчі години Ердоган проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомив Зеленський у своєму Twitter телефонна розмова була важливою у контексті майбутнього контакту Ердогана з Путіним.

"Обговорили хід переговорного процесу, погодження з Туреччиною та іншими країнами гарантій безпеки для України. Порушили питання, пов'язані з обороноздатністю України, а також з глобальною харчовою безпекою, що опинилася під загрозою, через блокування судноплавства в Чорному морі", - додав він.

Нагадаємо, раніше турецькі ЗМІ писали, що Ердоган під час телефонних переговорів спробує організувати особисту зустріч Зеленського та Путіна.

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Володимир Зеленський Турция Реджеп Тайіп Ердоган Гарантії безпеки
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