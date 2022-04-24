Гарантії безпеки та евакуація з Маріуполя: Зеленський провів переговори з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили евакуацію з Маріуполя та можливі гарантії безпеки з боку Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet .

Повідомляється, що сторони обговорили ситуацію в Україні та переговорний процес. Зокрема, Ердоган заявив про необхідність евакуації поранених і мирних жителів Маріуполя.

Крім того, він висловив готовність надавати всебічне сприяння в переговорному процесі між Україною і Росією.

"Президент Ердоган заявив, що він також позитивно розглядає питання про те, щоб стати гарантом безпеки для України", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в найближчі години Ердоган проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомив Зеленський у своєму Twitter телефонна розмова була важливою у контексті майбутнього контакту Ердогана з Путіним.

"Обговорили хід переговорного процесу, погодження з Туреччиною та іншими країнами гарантій безпеки для України. Порушили питання, пов'язані з обороноздатністю України, а також з глобальною харчовою безпекою, що опинилася під загрозою, через блокування судноплавства в Чорному морі", - додав він.