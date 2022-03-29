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Гарантии безопасности не будут распространяться на Крым и ОРДЛО, - Арахамия

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Вторник 29 марта 2022 14:59
Гарантии безопасности не будут распространяться на Крым и ОРДЛО, - Арахамия Давид Арахамия (facebook.com.david.braun)
Автор: Татьяна Самарук

Глава переговорной группы, нардеп Давид Арахамия рассказал, что новый механизм гарантий безопасности временно не будут работать в отношении оккупированного Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал, что сейчас неурегулированные вопросы с ОРДЛО и Крымом, а потому пока гаранты не будут работать на эти территории.

"Некоторые страны дали уже предварительное согласование. Это та система на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС", - сказал Арахамия.

Ранее мы сообщали, что Арахамия назвал условия Украины по гарантиям безопасности.

Также мы писали, что сегодня в Стамбуле завершились переговоры между Украиной и Россией.

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