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Гарантії безпеки не поширюватимуться на Крим та ОРДЛО, - Арахамія

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Вівторок 29 березня 2022 14:59
Гарантії безпеки не поширюватимуться на Крим та ОРДЛО, - Арахамія Давид Арахамія (facebook.com.david.braun)
Автор: Тетяна Самарук

Голова переговорної групи, нардеп Давид Арахамія розповів, що новий механізм гарантій безпеки тимчасово не працюватимуть щодо окупованого Донбасу та Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія розповів, що наразі неврегульовані питання з ОРДЛО і Кримом, а тому поки гаранти не будуть працювати на ці території.

"Деякі країни дали вже попереднє погодження. Це та система на якій ми хочемо побудувати нове майбутнє України. Також ці гаранти мають допомагати вступати в ЄС", - сказав Арахамія.

Раніше ми повідомляли, що Арахамія назвав умови України щодо гарантій безпеки.

Також ми писали, що сьогодні в Стамбулі завершилися переговори між Україною і Росією.

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