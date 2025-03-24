"Ганебні заяви". У Раді хочуть відставки Віткоффа після слів про "референдуми"

Як відзначив Мережко, слова Віткоффа були шокуючими та ганебними.

"Він ретранслює російську пропаганду. І у мене питання, ким він є? Він є посланець Трампа (Дональд Трамп, голова Білого дому, - ред.), чи, може, він посланець Путіна (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.)? У мене немає відповіді на це запитання. Як це пояснити? Я вважаю, що найгірше в цій ситуації, найнебезпечніше те, що пан Віткофф у цьому інтерв’ю каже, що "я представляю інтереси Трампа, я висловлюю його точку зору", - заявив Мережко.

Він додав, що Трамп повинен дезавуювати заяви Віткоффа як такі, що суперечать позиції Білого дому, а спецпредставника необхідно відкликати з посади.

Мережко висловив сподівання, що в оточенні Трампа не розділяють думки спецпредставника. За його словами, державний секретар Марко Рубіо та радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц розуміють, про що йде мова й не дотримуються таких самих поглядів, як й Віткофф.

"Я сподіваюсь, що це виняток, що це не точка зору самого президента. Але відповісти на це запитання може тільки сам Трамп: він може або підтвердити, що він погоджується з такими жахливими поглядами, або заперечити їх", - додав народний депутат.