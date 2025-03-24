"Позорные заявления". В Раде хотят отставки Уиткоффа после слов о "референдумах"

Как отметил Мережко, слова Уиткоффа были шокирующими и позорными.

"Он ретранслирует российскую пропаганду. И у меня вопрос, кем он является? Он посланник Трампа (Дональд Трамп, глава Белого дома, - ред.), или, может, он посланник Путина (Владимир Путин, диктатор России, - ред.)? У меня нет ответа на этот вопрос. Как это объяснить? Я считаю, что худшее в этой ситуации, самое опасное то, что господин Уиткофф в этом интервью говорит, что "я представляю интересы Трампа, я выражаю его точку зрения", - заявил Мережко.

Он добавил, что Трамп должен дезавуировать заявления Уиткоффа как противоречащие позиции Белого дома, а спецпредставителя необходимо отозвать с должности.

Мережко выразил надежду, что в окружении Трампа не разделяют мнения спецпредставителя. По его словам, государственный секретарь Марко Рубио и советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц понимают, о чем идет речь и не придерживаются таких же взглядов, как и Уиткофф.

"Я надеюсь, что это исключение, что это не точка зрения самого президента. Но ответить на этот вопрос может только сам Трамп: он может либо подтвердить, что он согласен с такими ужасными взглядами, либо отрицать их", - добавил народный депутат.