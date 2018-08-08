У справі про напад на Гандзюк провели низку додаткових експертиз, - Аброськін

Експерти дослідили речовину, якою облили Гандзюк

У справі про напад на громадську активістку, радника мера Херсона Катерину Гандзюк, провели низку додаткових експертиз, зокрема, дослідили кислоту, якою облили активістку. Про це у ході брифінгу повідомив перший заступник начальника Нацполіції України В'ячеслав Аброськін, передає прес-центр МВС.

За його словами, на сьогодні над розкриттям та розслідуванням нападу на Гандзюк працює спеціально створена група слідчих, у складі якої з досвідчені працівники слідчого управління Нацполіції, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань і кращі правоохоронці обласного главку поліції Херсонської області.

"Експерти встановили, що щільність кислоти, виявленої на одязі чиновниці Херсонської міськради, вдвічі більша за речовину, що використовується в автомобільних акумуляторних батареях", - зазначив Аброськін.

Також додав, що на сьогодні правоохоронці перевіряють інформацію, яку почали надсилати громадяни після заклику поліції допомогти встановити особу чоловіка, ймовірно причетного до нападу на Катерину Гандзюк.

Нагадаємо, як повідомив напередодні голова Національної поліції України Сергій Князєв, у справі щодо замаху на вбивство керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк є ще один підозрюваний.

Додамо, що 6 серпня Херсонський міський суд обрав підозрюваному в замаху на вбивство керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним у нападі Гандзюк є уродженець міста Херсон Микола Новіков.