У справі про напад на Гандзюк провели низку додаткових експертиз, - Аброськін

Новини Суспільство 08.08.2018 - 18:21
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Експерти дослідили речовину, якою облили Гандзюк

У справі про напад на громадську активістку, радника мера Херсона Катерину Гандзюк, провели низку додаткових експертиз, зокрема, дослідили кислоту, якою облили активістку. Про це у ході брифінгу повідомив перший заступник начальника Нацполіції України В'ячеслав Аброськін, передає прес-центр МВС.

За його словами, на сьогодні над розкриттям та розслідуванням нападу на Гандзюк працює спеціально створена група слідчих, у складі якої з досвідчені працівники слідчого управління Нацполіції, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань і кращі правоохоронці обласного главку поліції Херсонської області.

"Експерти встановили, що щільність кислоти, виявленої на одязі чиновниці Херсонської міськради, вдвічі більша за речовину, що використовується в автомобільних акумуляторних батареях", - зазначив Аброськін.

Також додав, що на сьогодні правоохоронці перевіряють інформацію, яку почали надсилати громадяни після заклику поліції допомогти встановити особу чоловіка, ймовірно причетного до нападу на Катерину Гандзюк.

У справі про напад на Гандзюк провели низку додаткових експертиз, - Аброськін

Нагадаємо, як повідомив напередодні голова Національної поліції України Сергій Князєв, у справі щодо замаху на вбивство керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк є ще один підозрюваний.

Додамо, що 6 серпня Херсонський міський суд обрав підозрюваному в замаху на вбивство керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним у нападі Гандзюк є уродженець міста Херсон Микола Новіков.

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