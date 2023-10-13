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Ганьба Петракова, подвиги Холанда, помста Іспанії: що сталося у відборі до Євро-2024

Фото: Іспанці помстилися Шотландії за попередню невдачу (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Жовтнева програма міжнародних матчів у четвер стартувала вісьмома матчами кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року. Перемоги здобули національні команди Латвії, Туреччини, Іспанії, Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

 

Головна сенсація вечора трапилася у Ризі, де збірна Латвії у меншості здолала Вірменію. Гості з Олександром Петраковим на чолі приїхали в статусі фаворита, але проґавили класний випад Ікауньєкса під завісу першого тайму. На старті другої половини балтійці опинилися в меншості після вилучення Ошса. Утім, Балодіс після кутового забив другий м'яч Латвії.

 

 

 

А долю матчу лідерів групи D вирішив один забитий м'яч. Турецький нападник Їлмаз ефектно переграв хорвата Ліваковіча, який необачно покинув ворота. Балканці намагалися відіграти і до, і після перерви. Зокрема, супершанс змарнував Бельо – молодий нападник пробив у кіпера з кількох метрів. Більше голів глядачі так і не побачили.

 

 

 

Іспанія у Севільї зуміла взяти реванш у шотландців. Ще на старті відбору "Фурія Роха" програла в Глазго та дозволила каледонцям піти у відрив. Важкий домашній матч вдалося зробити переможним лише під завісу зустрічі. Спершу Мората головою у падінні замкнув навіс Наваса. А на 86-й хвилині Сансет проштовхнув м'яч за лінію після прикрої помилки Хікі.

 

 

 

На Кіпрі про свій бомбардирський хист нагадав норвежець Холанд. Щоправда, відкрив рахунок у Ларнаці його партнер в атаці Серлот, який поклав під поперечину з лінії штрафного. Далі дубль оформив зірка АПЛ – розрядив гармату в ближню дев'ятку після кутового та забив головою після навісу з лівого флангу. Добив кіпріотів Аурснес у ще одній навалі Норвегії.

 

 

 

Турнірні таблиці груп A, D, E, I:

 

 

 

До слова, напередодні Україна U-21 розгромила Люксембург на виїзді в кваліфікації до Євро-2025.

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