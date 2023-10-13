Позор Петракова, подвиги Холанда, месть Испании: что произошло в отборе к Евро-2024

Октябрьская программа международных матчей в четверг стартовала восемью матчами квалификации перед чемпионатом Европы 2024 года. Победы одержали национальные команды Латвии, Турции, Испании, Норвегии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Главная сенсация вечера состоялась в Риге, где сборная Латвии в меньшинстве одолела Армению. Гости с Александром Петраковым во главе приехали в статусе фаворита, но упустили классный выпад Икауньекса под занавес первого тайма. На старте второй половины балтийцы оказались в меньшинстве после удаления Ошса. Впрочем, Балодис после углового забил второй мяч Латвии.
А судьбу матча лидеров группы D решил один забитый мяч. Турецкий нападающий Йылмаз эффектно переиграл хорвата Ливаковича, опрометчиво покинувшего ворота. Балканцы пытались отыграть и до, и после перерыва. В частности, супершанс упустил Бельо – молодой нападающий пробил в кипера с нескольких метров. Больше голов зрители так и не увидели.
Испания в Севилье сумела взять реванш у шотландцев. Еще на старте отбора "Фурия Роха" проиграла в Глазго и позволила каледонцам уйти в отрыв. Тяжелый домашний матч удалось сделать победным только под занавес встречи. Сначала Мората головой в падении замкнул навес Наваса. А на 86-й минуте Сансет протолкнул мяч за линию после досадной ошибки Хики.
На Кипре о своем бомбардирском таланте напомнил норвежец Холанд. Правда, открыл счет в Ларнаке его партнер в атаке Серлот, уложивший под перекладину с линии штрафной. Дальше дубль оформил звезда АПЛ – разрядил пушку в ближнюю девятку после углового и забил головой после навеса с левого фланга. Добил киприотов Аурснес в еще одном нашествии Норвегии.
Турнирные таблицы групп A, D, E, I:
К слову, накануне Украина U-21 разгромила Люксембург на выезде в квалификации к Евро-2025.
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