Україна U-21 влаштувала розгром у відборі Євро-2025: Люксембург позбавив фанатів трансляції

Молодіжна збірна України здобула впевнену перемогу над однолітками з Люксембургу в кваліфікації до чемпіонату Європи 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Євро U-21, кваліфікація, група F

Люксембург U-21 – Україна U-21 – 0:3

Голи: Краснопір, 45, В'юнник, 69, Квасниця, 90+4

Федерація футболу Люксембургу не спромоглася організувати телетрансляцію зустрічі, тож уболівальники слідкували за матчем "синьо-жовтих" лише в текстовому форматі. Фани нічого не втратили в стартові 15 хвилин, бо моментів команди не створили.

Та поступово українська молодіжка захопила ініціативу та взялася шукати підходи до воріт господарів. Ось Брагару неточно пробив головою після навісу, а з дальнім ударом Очеретька впорався кіпер. Згодом Краснопір не влучив у ворота з вигідної позиції, а Рубчинський з лінії штрафного поцілив у стійку.

Однак, на перерву Україна U-21 таки пішла лідером. Гол на 45-й хвилині прийшов із правого флангу. Роман підключився до атаки та прострілив від лінії поля, а Краснопір у дотик замкнув передачу партнера.

У другій половині "синьо-жовті" грали вже розкутіше. Такий підхід дозволив підопічним Унаї Мельгоси розвинути власний успіх. Спершу зіграв джокер тренерського штабу – В'юнник. Нападник "Шахтаря" щойно з'явився на полі, отримав передачу Волошина та з центру штрафного відправив м'яч у сітку.

Добив же Люксембург U-21 Квасниця. На четвертій доданій арбітром хвилині він вибіг на ворота під гострим кутом. Вигадувати велосипед один із лідерів "Руха" не став, а натомість пробив повз голкіпера – 3:0 у підсумку.

Отже, збірна України U-21 здобула другу перемогу в двох матчах кваліфікації. Наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють проти англійської молодіжки. Матч відбудеться 16 жовтня в словацькому Кошице.