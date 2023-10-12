ua en ru
Чт, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна U-21 влаштувала розгром у відборі Євро-2025: Люксембург позбавив фанатів трансляції

Еш-сюр-Альзетт, Четвер 12 жовтня 2023 22:40
UA EN RU
Україна U-21 влаштувала розгром у відборі Євро-2025: Люксембург позбавив фанатів трансляції Фото: "Синьо-жовті" поклали на лопатки Люксембург U-21 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Молодіжна збірна України здобула впевнену перемогу над однолітками з Люксембургу в кваліфікації до чемпіонату Європи 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Євро U-21, кваліфікація, група F

Люксембург U-21 – Україна U-21 – 0:3

Голи: Краснопір, 45, В'юнник, 69, Квасниця, 90+4

Федерація футболу Люксембургу не спромоглася організувати телетрансляцію зустрічі, тож уболівальники слідкували за матчем "синьо-жовтих" лише в текстовому форматі. Фани нічого не втратили в стартові 15 хвилин, бо моментів команди не створили.

Та поступово українська молодіжка захопила ініціативу та взялася шукати підходи до воріт господарів. Ось Брагару неточно пробив головою після навісу, а з дальнім ударом Очеретька впорався кіпер. Згодом Краснопір не влучив у ворота з вигідної позиції, а Рубчинський з лінії штрафного поцілив у стійку.

Однак, на перерву Україна U-21 таки пішла лідером. Гол на 45-й хвилині прийшов із правого флангу. Роман підключився до атаки та прострілив від лінії поля, а Краснопір у дотик замкнув передачу партнера.

У другій половині "синьо-жовті" грали вже розкутіше. Такий підхід дозволив підопічним Унаї Мельгоси розвинути власний успіх. Спершу зіграв джокер тренерського штабу – В'юнник. Нападник "Шахтаря" щойно з'явився на полі, отримав передачу Волошина та з центру штрафного відправив м'яч у сітку.

Добив же Люксембург U-21 Квасниця. На четвертій доданій арбітром хвилині він вибіг на ворота під гострим кутом. Вигадувати велосипед один із лідерів "Руха" не став, а натомість пробив повз голкіпера – 3:0 у підсумку.

Отже, збірна України U-21 здобула другу перемогу в двох матчах кваліфікації. Наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють проти англійської молодіжки. Матч відбудеться 16 жовтня в словацькому Кошице.

До слова, раніше збірна України отримала домашній стадіон на матч проти Італії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України
NEWS
Затяжна війна? Що може бути на фронті у 2024 році
Затяжна війна? Що може бути на фронті у 2024 році
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну