Гана звинуватила РФ у нелегальному вербуванні своїх громадян: що відповіли у Москві

Гана вимагає від Росії припинити вербування ганців на війну проти України. У Москві, реагуючи на заклик, погодилися працювати над врегулюванням цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Як пише видання, у Москві відбулися переговори між главою МЗС Гани Семюелем Окудзето Аблаквою та міністром закордонних справ Росії Сергій Лавровим.

Після цієї зустрічі міністр африканської країни сказав, що Лавров погодився працювати над врегулюванням нелегального рекрутування ганців на війну. Тажке чиновник із Гани розповів, що в Україні загинули 62 ганці, і ще 15 вважаються зниклими безвісти.

Публічно Лавров підтвердив, що громадяни Гани підписали контракти з Міноборони РФ, але стверджує, що вони робили це нібито "із солідарності країною, яка їм теж допомагала боротися з расизмом", та з "матеріальних фінансових міркувань".

Крім того, глава російського МЗС сказав, що Москва отримувала ідентичні звернення від інших країн.

"У Міністерстві оборони є спеціальна структура, яка (їх - ред.) розглядає, і я переконаний, що вона - ред.) розгляне і додаткові прохання, які надійшли сьогодні від ганських друзів", - сказав Лавров.

ЗМІ зазначає, що вербування громадян країн Африки для поповнення армії РФ на фронті викликає занепокоєння у регіоні. Раніше з ідентичними вимогами до Москви звернулася влада ПАР та Кенії.

Буквально у лютому розвідка повідомила, що Росія обманним шляхом залучила на війну проти України понад 1000 громадян Кенії. Багатьом їм давали обіцянки про роботу водіями вантажівок чи охоронцями.