ua en ru
Вт, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Гана обвинила РФ в нелегальной вербовке своих граждан: что ответили в Москве

02:12 18.08.2026 Вт
2 мин
Как оправдали вербовку ганцев в России?
aimg Эдуард Ткач
Гана обвинила РФ в нелегальной вербовке своих граждан: что ответили в Москве Фото: в Москве подтвердили, что к армии РФ присоединялись ганцы (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Гана потребовала от России прекратить вербовку ганцев на войну против Украины. В Москве реагируя на призыв, согласились работать над урегулированием этого вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Как пишет издание, в Москве состоялись переговоры между главой МИД Ганы Сэмюэлем Окудзето Аблаквой и министром иностранных дел России Сергей Лавровым.

После этой встречи министр африканской страны сказал, что Лавров согласился работать над урегулированием нелегального рекрутирования ганцев на войну. Тажке чиновник из Ганы рассказал, что в Украине погибли 62 ганца, и еще 15 числятся пропавшими без вести.

Публично Лавров подтвердил, что граждане Ганы подписали контракты с Минобороны РФ, но утверждает, что они делали это якобы "из солидарности страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом", и по "материальным финансовым соображениям".

Кроме того, глава российского МИД сказал, что Москва получала идентичные обращения от других стран.

"В Министерстве обороны есть специальная структура, которая (их - ред.) рассматривает, и я убежден, (что она - ред.) рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей", - сказал Лавров.

СМИ отмечает, что вербовка граждан стран Африки для пополнения армии РФ на фронте вызывает обеспокоенность регионе. Ранее с идентичными требованиями к Москве обратились власти ЮАР и Кении.

Буквально в феврале разведка сообщила, что Россия обманным путем привлекла на войну против Украины более 1000 граждан Кении. Многим из них давали обещания о работе водителями грузовиков либо охранниками.

Что еще важно знать

Напомним, в июле в Министерстве международных отношений Ботсваны заявили о стремительном росте граждан, которых обманом или принуждением вовлекают воевать на стороне России в войне против Украины.

Также мы писали, что согласно заявлению Центра противодействию дезинфекции, по состоянию на ноябрь 2025 года, Россия завербовала на войну против Украины граждан из 128 стран.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Африка Гана Война в Украине
Новости
Причиной падения Су-24М в Хмельницкой области могла быть птица
Причиной падения Су-24М в Хмельницкой области могла быть птица
Аналитика
Реактивные дроны РФ: смогут ли они вытеснить обычные БПЛА и как отвечает Украина
Андрей ТимощенковАвтор рубрики Miltech Реактивные дроны РФ: смогут ли они вытеснить обычные БПЛА и как отвечает Украина