У Гамбурзі заарештували яхту Luna російського олігарха Ахмедова за 400 млн євро

У порту Гамбурга яхта Luna, яка належить російському олігарху Фархаду Ахмедову. Вартість судна оцінена в 400 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sueddeutsche Zeitung .

Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини з'ясувало, що російський олігарх Фархад Ахмедов є кінцевим бенефіціаром ліхтенштейнського трасту, якому належить розкішне судно. Прокремлівський мільярдер знаходиться в списку санкцій ЄС з початку квітня. Фархад Ахмедов заробив статки на газовому бізнесі. Forbes нещодавно оцінив його статки в 1,4 мільярда доларів.

Вартість яхти, якій зараз заборонено залишати порт до особливого розпорядження, оцінюється приблизно в 400 мільйонів євро. На Luna з дев'ятьма палубами розташувався величезний басейн і навіть невеликий батискаф. Раніше яхта належала російському мільярдерові Роману Абрамовичу.