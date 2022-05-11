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У Гамбурзі заарештували яхту Luna російського олігарха Ахмедова за 400 млн євро

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Гамбург, Середа 11 травня 2022 02:10
У Гамбурзі заарештували яхту Luna російського олігарха Ахмедова за 400 млн євро Яхта Luna (Фото: boatinternational.com)
Автор: Константин Широкун

У порту Гамбурга яхта Luna, яка належить російському олігарху Фархаду Ахмедову. Вартість судна оцінена в 400 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини з'ясувало, що російський олігарх Фархад Ахмедов є кінцевим бенефіціаром ліхтенштейнського трасту, якому належить розкішне судно. Прокремлівський мільярдер знаходиться в списку санкцій ЄС з початку квітня. Фархад Ахмедов заробив статки на газовому бізнесі. Forbes нещодавно оцінив його статки в 1,4 мільярда доларів.

Вартість яхти, якій зараз заборонено залишати порт до особливого розпорядження, оцінюється приблизно в 400 мільйонів євро. На Luna з дев'ятьма палубами розташувався величезний басейн і навіть невеликий батискаф. Раніше яхта належала російському мільярдерові Роману Абрамовичу.

Раніше ми писали, що в Італії через санкції заарештували суперяхту, яку пов'язували з Путіним. 140-метрова яхта "Шахерезада" оцінюється в 700 мільйонів доларів.

Нагадаємо, днями на Фіджі заарештували яхту російського олігарха Сулеймана Керімова вартістю 300 млн доларів.

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