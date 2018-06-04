В Гамбурге аэропорт возобновил работу

Даже после возобновления работы часть рейсов отменили

Аэропорт Гамбурга (Германия) после перебоев из-за обесточивания возобновил работу около шести утра понедельника, 4 июня. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, аэропорт был без электроснабжения с десяти утра предыдущего дня, что задело около 30 тысяч пассажиров. Подчеркивается, что частично сложности сохраняются: 10 из 214 вылетов и 23 из 214 прилетов отменены. Пресс-секретарь аэропорта отметила, что причину обесточивания все еще пытаются установить.

Отметим, что накануне полиция перекрыла проходы в зону вылета. Авиапассажирам, которые имели билеты на этот день, рекомендовали оставаться дома. Те, кто приехал в аэропорт, возвращались домой или отправлялись в отель.

Кроме того, немецкое отделение Красного креста организовало возможность переночевать прямо в аэропорту для тех, кто не смог найти себе убежище. Гуманитарные работники сообщили, что около 90 человек переночевали в терминале.

Massive thank you to all the #RedCross volunteers who organised camp beds, blankets, butties & water in #hamburgairport tonight

You are all pic.twitter.com/REdJmFW48j — Alison Donnelly (@1alisondonnelly) June 3, 2018

Отметим, что аэропорт Гамбурга - пятый по величине в Германии. Так, в прошлом году его пассажиропоток превысил 17 миллионов пассажиров. Ежедневно в аэропорту осуществляются в среднем 200 вылетов и посадок.

Напомним, 3 июня в немецком аэропорту Гамбурга было приостановлено авиасообщение.