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Интервью

В Гамбурге аэропорт возобновил работу

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 10:16
Фото: аэропорт Гамбурга (wikimedia.org)
Фото: аэропорт Гамбурга (wikimedia.org)

Даже после возобновления работы часть рейсов отменили

Аэропорт Гамбурга (Германия) после перебоев из-за обесточивания возобновил работу около шести утра понедельника, 4 июня. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, аэропорт был без электроснабжения с десяти утра предыдущего дня, что задело около 30 тысяч пассажиров. Подчеркивается, что частично сложности сохраняются: 10 из 214 вылетов и 23 из 214 прилетов отменены. Пресс-секретарь аэропорта отметила, что причину обесточивания все еще пытаются установить.

Отметим, что накануне полиция перекрыла проходы в зону вылета. Авиапассажирам, которые имели билеты на этот день, рекомендовали оставаться дома. Те, кто приехал в аэропорт, возвращались домой или отправлялись в отель.

Кроме того, немецкое отделение Красного креста организовало возможность переночевать прямо в аэропорту для тех, кто не смог найти себе убежище. Гуманитарные работники сообщили, что около 90 человек переночевали в терминале.

Отметим, что аэропорт Гамбурга - пятый по величине в Германии. Так, в прошлом году его пассажиропоток превысил 17 миллионов пассажиров. Ежедневно в аэропорту осуществляются в среднем 200 вылетов и посадок.

Напомним, 3 июня в немецком аэропорту Гамбурга было приостановлено авиасообщение.

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Теги публикации: Германия, аэропорт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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