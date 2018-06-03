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Аэропорт Гамбурга приостановил авиасообщение

НовостиИнфраструктура    03.06.2018 - 16:16
Иллюстративное фото (pixabay.com/DaniloBueno) 
Иллюстративное фото (pixabay.com/DaniloBueno) 

Авиасообщение приостановлено из-за проблем с электроснабжением

В немецком аэропорту Гамбурга приостановлено авиасообщение. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В пресс-службе рассказали, что авиасообщение приостановлено из-за отключения энергоснабжения.

Согласно информации местных СМИ, авиасообщение приостановлено с 10:00 (11:00 по киевскому времени). Указано, что обесточивание аэропорта произошло из-за короткого замыкания и коснулось работы всех терминалов.

Напомним, что в апреле в Германии отменили сотни рейсов из-за забастовки в четырех аэропортах страны, в том числе в хабе Франкфурта. Как сообщалось ранее, Lufthansa заявила об отмене более 800 рейсов из запланированных 1600 10 апреля, а оператор аэропорта Франкфурта предупредил о сбоях. 

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Теги публикации: Германия, аэропорт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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