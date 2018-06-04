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У Гамбурзі аеропорт відновив роботу

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 10:16
Фото: аеропорт Гамбурга (wikimedia.org)
Фото: аеропорт Гамбурга (wikimedia.org)

Навіть після відновлення роботи частину рейсів скасували

Аеропорт Гамбурга (Німеччина) після перебоїв через знеструмлення відновив роботу близько шостої ранку понеділка, 4 червня. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Так, аеропорт був без електропостачання від десятої ранку попереднього дня, що зачепило близько 30 тисяч пасажирів. Підкреслюється, що частково складнощі зберігаються: 10 з 214 вильотів та 23 з 214 прильотів скасовані. Речниця аеропорту зазначила, що причину знеструмлення все ще намагаються встановити.

Зазначимо, що напередодні поліція перекрила проходи до зони вильоту. Авіапасажирам, які мали квитки на цей день, рекомендували залишатися вдома. Ті, хто приїхав у аеропорт, поверталися додому або відправлялися в готелі.

Крім того, німецьке відділення Червоного хреста організувало можливість переночувати просто в аеропорту для тих, хто не зміг знайти собі притулку. Гуманітарні працівники повідомили, що близько 90 осіб переночували у терміналі.

Зазначимо, що аеропорт Гамбурга - п'ятий за величиною у Німеччині. Так, минулого року його пасажиропотік перевищив 17 мільйонів пасажирів. Щодня в аеропорту здійснюються у середньому 200 вильотів і посадок.

Нагадаємо, 3 червня у німецькому аеропорту Гамбурга було припинено авіасполучення.

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Теги публікації: Германия, аэропорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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