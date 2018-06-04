У Гамбурзі аеропорт відновив роботу

Навіть після відновлення роботи частину рейсів скасували

Аеропорт Гамбурга (Німеччина) після перебоїв через знеструмлення відновив роботу близько шостої ранку понеділка, 4 червня. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Так, аеропорт був без електропостачання від десятої ранку попереднього дня, що зачепило близько 30 тисяч пасажирів. Підкреслюється, що частково складнощі зберігаються: 10 з 214 вильотів та 23 з 214 прильотів скасовані. Речниця аеропорту зазначила, що причину знеструмлення все ще намагаються встановити.

Зазначимо, що напередодні поліція перекрила проходи до зони вильоту. Авіапасажирам, які мали квитки на цей день, рекомендували залишатися вдома. Ті, хто приїхав у аеропорт, поверталися додому або відправлялися в готелі.

Крім того, німецьке відділення Червоного хреста організувало можливість переночувати просто в аеропорту для тих, хто не зміг знайти собі притулку. Гуманітарні працівники повідомили, що близько 90 осіб переночували у терміналі.

Massive thank you to all the #RedCross volunteers who organised camp beds, blankets, butties & water in #hamburgairport tonight

You are all pic.twitter.com/REdJmFW48j — Alison Donnelly (@1alisondonnelly) June 3, 2018

Зазначимо, що аеропорт Гамбурга - п'ятий за величиною у Німеччині. Так, минулого року його пасажиропотік перевищив 17 мільйонів пасажирів. Щодня в аеропорту здійснюються у середньому 200 вильотів і посадок.

Нагадаємо, 3 червня у німецькому аеропорту Гамбурга було припинено авіасполучення.