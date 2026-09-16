Отрасль просит отменить плату за экспорт оружия, а Рада не дает эти деньги на армию: что известно

Украинский совет оружейников требует обнулить или существенно снизить плату за разрешение на экспорт оружия, которая составляет 20-30% стоимости контракта. Верховная Рада же отклонила законопроект, предлагавший направить эти же средства на закупку вооружения и выплаты военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз Украинского Совета оружейников и трансляцию заседания парламента .

Оружейники хотят нулевую ставку за разрешение

Украинский совет оружейников вместе с Лигой оборонных предприятий Украины, Украинским кластером двойных технологий (UADUT), Федерацией работодателей Украины (ФРУ), NAUDI и Технологическими Силами Украины подготовили консолидированные предложения к постановлению Кабмина №875.

Объединения поддерживают сам факт введения контролируемого экспорта, называя его важным сигналом для индустрии и стран-партнеров, которые могут закупать украинскую продукцию: работающий механизм по их оценке позволит привлекать иностранное финансирование и интегрировать украинские компании в глобальные цепи поставок.

В то же время отрасль приводит пять ключевых претензий в действующий порядок.

Главная - размер платы за разрешение: 20% стоимости готовых изделий и технологий и 30% стоимости составных частей и комплектующих изделий. По оценке бизнес-объединений, для большого числа продукции, особенно конвенционного вооружения, такой уровень платы делает экспорт экономически нецелесообразным и ухудшает ценовую конкурентоспособность украинских производителей.

Позиция рынка - снизить ставку до нуля.

Вторая претензия - авансовая уплата без гарантии возврата средств: действующая модель требует изъять сумму из обращения еще до получения оплаты от иностранного заказчика, тогда как даже выданное разрешение не гарантирует исполнение контракта - его может остановить заявленное государственным заказчиком "намерение" закупить тот же товар.

Третье - само понятие "намерения" государства закупить товар определенно нечетко: постановление не устанавливает, каким документом он подтверждается, в какой срок должен оформляться в закупку и что происходит, если закупка в результате не осуществляется.

Четвертая - пороговая сумма контракта в 15 млн грн, которая не учитывает опытные, тестовые, демонстрационные и пилотные поставки, с которых часто начинается работа с новым иностранным заказчиком.

Пятое - отсутствие прозрачного механизма информирования производителей о том, принадлежит ли их продукция к перечню критических товаров, и об изменениях к этому перечню.

Исходя из этого, рынок предлагает:

отменить плату за разрешение или снизить ее до не более 5% от стоимости контракта;

не взимать ее авансом, а привязать к фактическому исполнению сделки или поступлению средств производителю;

предусмотреть безусловный возврат уплаченной суммы, если контракт не состоялся не по вине производителя;

а также возможность поэтапной оплаты для продолжительных контрактов.

Отдельно отрасль просит ввести специальный режим для тестовых и демонстрационных поставок, четко определить критерии "намерения" государства и сроки его оформления, а для процедуры рассмотрения заявок - гарантировать соблюдение установленного 30-дневного срока и однозначное применение принципа молчаливого согласия.

Объединения производителей связывают доработку порядка со стратегическим значением формата Build with Ukraine: в контексте займа ЕС Ukraine Support Loan объемом 90 млрд евро на 2026-2027 годы (из которых 60 млрд евро предназначены на оборонные закупки) европейские партнеры все больше ориентируются на требования локализации производства.

Международные партнеры сообщают о более чем 200 инициативах и заявках о сотрудничестве, которые до сих пор остаются без решения или ответа, говорится в пресс-релизе. Отрасль заявила о готовности присоединиться к рабочим группам и экспертным обсуждениям над доработкой порядка.

Рада не поддержала передачу средств армии

В то же время, Верховная Рада 15 сентября не поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривал изменения в Бюджетный кодекс.

Деньги, поступающие от платы за экспортные разрешения с 1 августа 2026 года, должны были засчитываться в специальный фонд госбюджета и идти Министерству обороны - 50% на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, еще 50% на денежное довольствие военнослужащих ВСУ.

Таким образом, дискуссия о плате за экспортное разрешение разворачивается сразу в двух направлениях: отрасль считает ее завышенной и экономически вредной для конкурентоспособности производителей, а часть депутатов рассматривала ту же плату как потенциальный источник финансирования для армии - и этот источник парламент пока не поддержал.

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