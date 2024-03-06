Галущенко выступил против любых поставок российского газа через Украину после 2024 года

Министр энергетики Украины Герман Галущенко исключил любые коммерческие соглашения, позволяющие продолжать транспортировку российского газа через страну после истечения срока действия текущего транзитного соглашения в конце 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Европейский Союз и Украина ранее заявляли, что не будут пересматривать существующий контракт, но некоторые участники рынка рассматривали возможность частных сделок по поставкам топлива.

Галущенко, похоже, отверг этот вариант. "Я не вижу такой возможности, - сказал он в интервью Международному агентству по атомной энергии в Вене. - На столе нет никаких возможных решений".

Россия прекратила большую часть своих трубопроводных поставок в Европу после вторжения, но газ идет через Украину в меньших объемах, чем было в контракте. Эти поставки покрывают большую часть спроса в таких странах, как Австрия, Венгрия и Словакия.

"Мы готовы это остановить. Если кто-то сказал, что это критический вопрос для выживания зимой, что это вопрос надежности поставок, это одна ситуация. Но я не вижу такой ситуации", - сказа Галущенко.

Российский газ в Европе

До войны российский газовый монополист "Газпром" экспортировал около 177 млрд кубометров газа ежегодно по нескольким трубопроводам на ключевые рынки Европы и Турции, и потеря украинского транзитного маршрута не имела бы большого значения. Поскольку большинство других маршрутов закрыто, поставки через Украину составляют почти 30% регионального экспорта "Газпрома".

Российский газ по-прежнему поступает в ЕС через Турцию, и она является вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа в Западную Европу после США. Официальные лица ЕС ясно дали понять, что блоку следует уменьшить свою зависимость от газа из Москвы, хотя они и не прибегали к санкциям.

Обильные поставки газа из России в прошлом году позволили Австрии, одному из старейших клиентов "Газпрома" в Западной Европе, увеличить потребление. OMV AG, государственный энергетический гигант страны, имеет долгосрочный контракт на поставку газа из России сроком до 2040 года, который обязывает его закупать газ, доходящий до границы с Австрией. В декабре "Газпром" покрыл 98% потребностей страны.

Альтернативный вариант

Вместо того чтобы продолжать покупать российский газ, Галущенко призвал больше европейских стран хранить топливо в огромных хранилищах Украины. Он сказал, что его страна может предложить 15 млрд кубометров газа для хранения, что превышает 14 млрд кубометров российского топлива, которое транзитом прошло через Украину в прошлом году.

"Я думаю, это справедливо. Не говорите, что мы не можем жить без российского газа", - сказал Галущенко.

Транзитный контракт

Согласно пятилетнему соглашению о транзите между Москвой и Киевом, подписанном в 2019 году, Россия экспортирует газ в Европу через Украину и платит за использование трубопроводной сети.

Украина неоднократно заявила, что не будет вступать в переговоры с Россией по продлению контракта.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон также заявила, что Европейский Союз не видит необходимости продолжать соглашение о транзите российского газа в Европу через Украину, истекающее в конце года.

Ранее в Киеве не исключали, что компании стран ЕС сами смогут заказывать транзитные мощности украинской ГТС для российского газа.